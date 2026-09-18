Si avvicina sempre di più il posticipo di domenica sera alle ore 21:00, quando il Milan di Rúben Amorim ospiterà il Lecce di Eusebio Di Francesco. Un appuntamento molto importante per entrambe le squadre che arrivano alla sfida con delle motivazioni opposte, ma con la stessa necessità conquistare tre punti importanti per la classifica.

Milan-Lecce, il report dell'allenamento dei pugliesi

In casa giallorossa prosegue senza pause la marcia verso la trasferta a Milano. Il Lecce di Di Francesco infatti è stato impegnato in una seduta d'allenamento mattutina presso il centro sportivo difocalizzata su attivazione tecnica, riscaldamento, esercitazioni su palle inattive, offensive, difensive e lavoro specifico per le parti.

Sul fronte infermeria, Berisha Gandelman e Geubbels hanno svolto un lavoro personalizzato. Nella giornata di domani è prevista inoltre la seduta di rifinitura al mattino, a cui farà seguito la partenza verso Milano.

Per quanto riguarda il Milan invece, i rossoneri vogliono riscattarsi dopo la brutta partita contro il Benfica. Per ritrovare i tre punti Amorim sembra orientato a schierare i big, con Maignan in porta, Gila e Pavlovic al centro, mentre è in corso un ballottaggio tra De Winter e Gabbia. In attacco il solito Ramos mentre, invece, potremmo avere la presenza di Pulisic dal primo minuto.