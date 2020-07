Verso Milan-Juventus, ecco 10 curiosità sul match di San Siro

MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

“Dopo aver raccolto dieci punti nelle prime quattro partite dalla ripartenza della Serie A, ora il Milan è pronto a confrontarsi dinanzi all’ostacolo più probante: a San Siro arriva la Juventus, già incontrata in Coppa Italia lo scorso 12 giugno. In quel caso fu 0-0: a un mese di distanza le due formazioni si ritrovano, questa volta in campionato, per la 31° giornata. In attesa del fischio d’inizio, ecco alcuni interessanti dati statistici per entrare in clima partita.

SCONTRI DIRETTI

1- Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha pareggiato più partite (54) e subito più gol in Serie A (215).

2- Il punteggio più frequente tra Juventus e Milan in Serie A è l’1-1, finale di 28 incontri, l’ultimo dei quali nel febbraio 2012.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Sono 84 le sfide in casa del Milan, con la Juventus in trasferta: il bilancio si compone di 28 vittorie interne, 33 pareggi e 23 successi esterni.

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha segnato in tutte le ultime 12 partite di campionato e non fa meglio da settembre 2017.

5- Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A, tante volte quante nelle precedenti sei.

STATISTICHE GENERALI

6- Dalla ripresa del campionato il Milan è la squadra che ha subito meno conclusioni (28), mentre per la Juventus sono stati ben 51 i tiri subiti nel periodo.

7- Nel 2020 in Serie A Juventus (nove) e Milan (13) sono le due squadre che hanno subito meno gol.

FOCUS GIOCATORI

8- Solo due giocatori nati prima del 1/1/1982 hanno segnato almeno quattro gol nei top-5 campionati europei 2019/20: Ibrahimović e Joaquin del Betis.

9- Hakan Çalhanoğlu ha segnato cinque reti in questo campionato ed è a una sola rete dal suo record (sei gol) in A del 2017/18.

10- Ante Rebić è l’unico giocatore del Milan in doppia cifra di gol questa stagione (tutte le competizioni). Nove gol per il croato nelle ultime 11 partite di Serie A (quattro di questi sono arrivati subentrando dalla panchina)”.

