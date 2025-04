Verso Milan-Atalanta, Kolasinac operato al ginocchio: stagione finita

Il classe ’93 chiude così anzitempo la sua seconda stagione con la maglia della Dea, costretto ai box proprio nel momento decisivo per la corsa a un posto Champions e per le fasi finali dell’Europa League. Un’assenza pesante per Gasperini, che dovrà fare a meno dell’esperienza e della fisicità del centrale bosniaco fino al termine del campionato.

Oltre all'intera parte finale di stagione, Kolasinac non sarà ovviamente disponibile nemmeno per la sfida di cartello contro il Milan, in programma domenica 20 aprile a San Siro.

Il giocatore ha ancora un anno di contratto con l'Atalanta, in scadenza il 30 giugno 2026, con opzione per una stagione aggiuntiva esercitabile dal club. Il suo rientro è previsto per l'inizio del prossimo campionato, dopo un lungo percorso riabilitativo.