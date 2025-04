Milan, tutto pronto per Igli Tare: ecco i suoi migliori colpi alla Lazio

Passiamo poi a Sergej Milinkovic-Savic. Il nazionale serbo arrivò alla Lazio nell'annata 15/16 per "soli" 12 milioni di euro. Per anni è stato il centrocampista migliore del nostro campionato grazie a gol e giocate da capogiro e spesso fu accostato proprio al Milan. Milinkovic-Savic lascia poi la Lazio, e trasferendosi in Arabia all'Al-Hilal nella stagione 23/24, dopo 341 presenze, 69 gol e 58 assist, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

In questa lista non possiamo escludere certamente Luis Alberto. Il fantasista spagnolo arrivò dal Liverpool nel 2016 ma ci mise poco a sorprendere tutti con la sua classe. 307 presenze decorate da 52 gol e 79 assist. Il sogno scudetto sfiorato e le tanti discussioni con Lotito lo hanno poi condotto via dalla capitale durante la scorsa estate.

Che dire, poi, di Felipe Anderson? L'esterno brasiliano arrivò in punta di piedi, nel 2013 per circa 5 milioni di euro, e conquistò tutti con la sua tecnica e velocità. Soltanto 5 stagioni dopo salutò la Lazio per la cifra di 38 milioni, per poi tornare in biancoceleste nel 2021 alla squadra allora allenata da Maurizio Sarri. 326 presenze totali, con 58 gol e 63 assist.

Concludiamo, infine, con Ciro Immobile. Il bomber italiano era alla ricerca di una squadra che potesse valorizzarlo al massimo, dopo le sue esperienze in Germania e Spagna, e Tare non si lasciò scappare tale occasione. Immobile, con la maglia biancoceleste, ha scritto la storia: 207 gol in 340 presenze, miglior attaccante della Lazio e record, assieme a Higuain, per gol segnati in una sola stagione in Serie A (36).