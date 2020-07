Verso Milan-Atalanta, gara importante per Calhanoglu: due i motivi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera andrà in scena Milan-Atalanta, partita che si giocherà alle 21:45 a San Siro. Sfida molto interessante, visto che si affrontano le due squadre più in forma del momento. Tra i protagonisti ci sarà Hakan Calhanoglu, che questa sera taglia un traguardo importante.

Calhanoglu, infatti, così come viene riportato da Opta, taglierà questa sera il traguardo delle 100 presenze in Serie A. In più il turco potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a servire assist in quattro presenze di Serie A di fila da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).