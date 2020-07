Calciomercato Milan – Ajer e Milenkovic obiettivi per la difesa: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, oggi in edicola, il Milan sta cercando un difensore centrale in vista della prossima stagione. Gli obiettivi sono due: Kristoffer Ajer del Celtic e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per quanto riguarda quest’ultimo ci sono due scenari interessanti: innanzitutto l’inserimento di Lucas Paqueta nell’operazione, profilo gradito alla Viola, ma anche l’acquisto di Ante Rebic da parte del Milan, per il quale la Fiorentina conserva un 50% sulla futura rivendita. L’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Diavolo, l’Eintrach Francoforte e Pradé è servito anche a capire che margini operativi ci sono.

