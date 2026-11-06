Arrivano ottime notizie per Daniele De Rossi, che ritrova due giovani di prospetto in vista della sfida contro il Milan, valida per la 11 ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Dopo i recenti guai fisici, Elias Havel e Lorenzo Venturino sono tornati ad allenarsi in gruppo. Vediamo le loro caratteristiche e come potrebbero dare fastidio alla squadra di Ruben Amorim.

Genoa-Milan, chi sono Venturino e Havel

Partiamo da, il pupillo per eccellenza di Daniele De Rossi. Classe 2006, è un esterno offensivo di piede destro abile nell'uno contro uno. La struttura longilinea e i suoi 184cm di altezza si abbinano ad un'ampia falcata:Dopo il prestito di sei mesi alladella scorsa stagione, dove ha collezionato 10 presenze senza lasciare il segno, Venturino ha smaltito completamente il brutto infortunio al ginocchio sinistro che lo aveva costretto ad operarsi ed è pronto a tornare a disposizione del

Arrivato in estate dall'Hartberg, Elias Havel è un attaccante austriaco classe 2003. Nell'unica presenza collezionata in stagione - in Coppa Italia contro l'Ascoli - ha lasciato il segno realizzando il gol del definitivo 4-1. Dopo l'intervento dello scorso settembre per risolvere un problema alla caviglia e un lungo lavoro differenziato, Havel è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo.

Il momento del Genoa

L'avvio di stagione delè stato più complicato del previsto:e qualcuno che già iniziava a mettere in discussione De Rossi. Dopo la sosta Nazionali è arrivata la svolta.tra cui due match complicati contro Juventus e Fiorentina. L'unica sconfitta da ottobre è lo 0-2 incassato sul campo della Roma.