È arrivata la designazione arbitrale per Genoa-Milan, incontro valido per la undicesima giornata di Serie A e in programma domenica 8 novembre alle ore 15:00. Sarà Davide Massa, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere la sfida dello stadio Luigi Ferraris.

Una partita importante per entrambe le squadre, con il Milan chiamato a dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane e il Genoa intenzionato a sfruttare il fattore campo.

La squadra arbitrale completa e i precedenti con il Milan

Massa sarà affiancato dagli assistenti Stefano Alassio e Luigi Rossi. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Daniele Doveri, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone, coadiuvato dall'AVAR Valerio Marini.

Sono 26 i precedenti complessivi tra Davide Massa e il Milan. Il bilancio dei rossoneri è di 8 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte: uno storico nel quale prevalgono dunque i risultati di parità. L'ultimo incrocio risale allo scorso 1° marzo 2026, quando il Diavolo si impose per 2-0 sul campo della Cremonese.

L'ultimo precedente e il bilancio del Genoa

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La vittoria contro la Cremonese rappresenta l'ultimo ricordo del Milan con Massa come direttore di gara. Prima di quella partita, l'arbitro di Imperia aveva diretto anche Fiorentina-Milan dell'11 gennaio 2026, terminata 1-1.Per quanto riguarda il Genoa, Massa ha già incrociato più volte il percorso dei rossoblù. Tra gli ultimi precedenti figura Juventus-Genoa del 6 aprile 2026, terminata 2-0 per i bianconeri. A Marassi, invece, l'ultima vittoria rossoblù con il fischietto ligure risale al 27 ottobre 2023, quando il Grifone superò 1-0 la Salernitana. Domenica, al Ferraris, Massa dirigerà quindi una nuova sfida tra due squadre che conoscono già il suo metro di giudizio.