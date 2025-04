Venezia-Milan, colloquio Ibrahimovic-Conceicao: ecco spiegato il motivo

Al termine di Venezia-Milan ci sarebbe stato un colloquio tra Zlatan Ibrahimovic e Sérgio Conceicao, stando alle ultime indiscrezioni. I rossoneri, infatti, nella mattinata di ieri, domenica 27 aprile, sono scesi in campo nel lunch match contro i lagunari allo stadio 'Pier Luigi Penzo'. Il risultato è stato molto netto e la prestazione è stata buona per il Diavolo, che ha tenuto a bada una squadra alla ricerca di punti importantissimi per la salvezza. Alla fine è terminata 0-2 con reti di Christian Pulisic in apertura e Santiago Gimenez nel recupero del secondo tempo.