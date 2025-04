Bertrand Sonnery-Cottet , medico che ha operato Zlatan Ibrahimovic ai tempi in cui giocava al Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Record', prestigiosa testata portoghese, rivelando alcuni retroscena sul tema. Il dottore francese, che risiede a Lione, ha infatti fatto un'intervento sull'ex attaccante rossonero al termine della stagione dello Scudetto, giocando sostanzialmente con un dolore per tutta l'annata.

Lo stesso Bertrand Sonnery-Cottet ha confermato questo aspetto sottolineando come Zlatan Ibrahimovic abbia giocato un anno di fatto su una gamba sola, perché aveva un grande problema all'altra. Poi sulla fine della sua carriera spiega come non sia legata all'infortunio in sé, quanto alla sua età ormai avanzata per essere un calciatore. Ecco, dunque, le sue parole.