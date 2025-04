Ecco perché Conceicao vuole andarsene? Venezia-Milan 0-2, Pulisic Papu

Pulisic come il Papu, ma anche i motivi per cui Conceicao non è convinto di restare e un retroscena su Fonseca. Tutto nell'analisi video

Ieri, con i gol di Christian Pulisic e Santiago Gimenez, è arrivata in Venezia-Milan un'altra vittoria importante per Sergio Conceicao, che sembra aver trovato la quadra a questa squadra. Eppure dopo la partita ha aperto alla possibilità che sia lui a lasciare il Milan a fine stagione, anche qualora dovessero decidere di confermarlo. Una situazione, forse, legata proprio all'aspetto tattico, che abbiamo analizzato come sempre con il nostro match analyst Mattia Pellé nel video qui sotto. Oltre a questo, abbiamo parlato anche dell'importanza di Pulisic in questo modulo e della sua capacità di leggere le situazioni. Una posizione simile a quella che aveva il Papu nell'Atalanta gasperiniana. Venezia-Milan conferma che la strada intrapresa è quella giusta, ma c'è anche un clamoroso retroscena su Paulo Fonseca, che forse farà mangiare le mani a molti. Tutto questo nel video qui sotto. Ricordate di lasciare il mi piace, iscrivervi e commentare! Potete anche condividerlo e sostenerci con il tastino "Grazie"!