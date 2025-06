VAR, tra polemiche e correzioni: un campionato 2024/2025 da record di interventi

Il campionato di Serie A non è stato esente da polemiche. Tifosi di Milan, Inter, Juventus hanno espresso il proprio dissenso sul VAR

Come ogni stagione, il campionato di Serie A non è stato esente da polemiche. Tifosi di Milan, Inter, Juventus e di tutte le altre squadre hanno espresso il proprio dissenso su alcune decisioni arbitrali e, soprattutto, sugli interventi, e non, del VAR. Nonostante le continue discussioni, il sistema di video assistenza arbitrale ha giocato un ruolo cruciale, con un dato significativo che ne sottolinea l'impatto.