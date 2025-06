Leoni, il talento del Parma che fa gola alle big: Milan stregato, ma…

Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 del Parma, si è affermato come uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Alla sua prima stagione in Serie A, ha subito attirato l'attenzione di club come Juventus, Milan, Napoli e Inter. Quest'ultima, in particolare, potrebbe giocarsi una carta vincente: Cristian Chivu, suo mentore che a breve sarà ufficializzato come nuovo allenatore nerazzurro.