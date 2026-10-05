Non sarà Christian Pulisic il capitano degli Stati Uniti. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Messico, il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha annunciato la scelta di affidare la fascia a Tyler Adams per i prossimi quattro anni. Per questo ciclo di partite, il numero 11 del Milan non è volato negli USA, rimanendo a Milanello per proseguire il lavoro di recupero.

Usa, Pochettino toglie la fascia a Pulisic

"Adams sarà il capitano degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni. È un giocatore che ha dimostrato leadership e capacità di gestire la squadra in contesti internazionali".

ha spiegato così le motivazioni che lo hanno spinto a puntare sul centrocampista del Bournemouth:

Non è la prima volta che Pulisic vede passare la fascia a un compagno: prima del Mondiale, il CT l'aveva assegnata all'esperto difensore del Charlotte FC Tim Ream.

I numeri di Pulisic con gli Stati Uniti

La gestione di Pulisic

vantacon la maglia deglioltre a quattro riconoscimenti come 'U.S. Soccer Male Player of the Year'. Il 20 novembre 2018, nell'amichevole contro l'Italia, il classe 1998 è diventatodella nazionale a stelle e strisce a 20 anni e 63 giorni.La mancata convocazione diè stata dettata da una gestione condivisa con ildopo il problema fisico superato di recente. Tornato subito a disposizione di Ruben Amorim con la splendida rete realizzata contro il Lecce, il numero 11 rossonero sta sfruttando questi giorni di pausa a Milanello per mettere benzina nelle gambe. L'obiettivo è farsi trovare pronto per la ripresa del campionato, quando il Diavolo affronterà ilal ‘Mapei Stadium’.