UFFICIALE, semifinali Coppa Italia anticipate: orari e copertura televisiva

NEWS MILAN – Ufficializzate date, orari e copertura televisiva delle semifinali di Coppa Italia che vedono impegnate Milan, Juventus, Napoli e Inter. Il Ministro Vincenzo Spadafora, nel corso di una diretta Facebook, ha dichiarato: “Le due semifinali di Coppa Italia sono state anticipate: si giocheranno il 12 e il 13 giugno. La finale il 17 giugno”.

Dunque Juventus-Milan (si parte dall’1-1 dell’andata), si giocherà venerdì 12 giugno 2020. L’orario del calcio d’inizio allo Stadium non è ancora stato reso noto, ma sarà intorno alle 20:45/21:00. Il giorno dopo si giocherà Napoli-Inter (si parte dallo 0-1 dell’andata a San Siro). La finale si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 17 giugno.

“Il calcio riparte con tre partite sulla Rai in chiaro”, ha ricordato il Ministro Spadafora. Infatti, com’è noto, le partite (finale compresa) saranno visibili sui canali Rai. Ma il Ministro Spadafora, oltre che di Coppa Italia, ha parlato anche degli sport amatoriali, bonus per collaboratori sportivi e non solo >>>