Spadafora: “Riapertura calcio amatoriale, bonus collaboratori e club”

MILAN NEWS – Le dichiarazioni del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, rilasciate nel corso di una diretta Facebook.

Sulla ripresa del calcio amatoriale: “Ribadisco l’impegno già preso: nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri inseriremo la data per la ripartenza dello sport amatoriale. Non vi so dire oggi se si potrà riprendere dal 15 giugno, ma io spero che almeno dalla settimana successiva si possa riprendere l’attività amatoriale degli sport di squadra e degli sport di contatto”.

“Il problema è che dobbiamo superare l’idea del distanziamento, mentre oggi è una cosa che dobbiamo assolutamente rispettare tutti quanti, così come l’utilizzo delle mascherine. Dobbiamo capire se riusciamo a vivere e gestire bene questa riapertura delle regioni”.

Sui bonus per collaboratori sportivi: “Da lunedì Sport e Salute invierà i bonifici per il bonus collaboratori sportivi per aprile e maggio ed anche di marzo per chi non li aveva ancora ricevuti. Dovreste verificare l’arrivo dei soldi sul vostro conto corrente tra mercoledì e giovedì, visti i tempi tecnici delle banche. Ringrazio il presidente Cozzoli e tutta la sua squadra: il ritardo non è in nessun modo ascrivibile a Sport e Salute. Sono convinto che possiate convenire con me che questo impegno, sebbene in ritardo, lo abbiamo portato a termine. E anche la questione degli arbitri è stata risolta positivamente. Abbiamo chiuso questa storia: tutte le oltre 130 mila persona che hanno richieste avranno soldi. Dall’8 giugno fino al 15 giugno sarà possibile sul sito Sport e Salute fare richiesta per ricevere il bonus da parte di chi non l’ha fatto fino ad oggi”.

Sui bonus per le squadre dilettantistiche: “Oggi ho firmato il decreto per la prima tranche da 51 milioni di euro per il sostegno a fondo perduto destinato alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Società sportive dilettantistiche. Il capo dell’Ufficio Sport, Giuseppe Pierro, sta lavorando alla stesura dei criteri in modo da non perdere altre settimane per le erogazioni delle risorse”.

Intanto ecco gli ultimi aggiornamenti sulla ripresa della Serie A >>>