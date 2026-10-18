Il futuro di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese è sempre più in bilico. I risultati negativi dell'ultime settimane hanno acceso i riflettori sulla posizione dell'allenatore, chiamato ad invertire la rotta per evitare che una stagione iniziata con ambizioni diverse si trasformi in una rincorsa molto complicata. La società friulana starebbe valutando la situazione, con la possibilità di un esonero che potrebbe diventare concreto qualora la squadra non riuscisse a dare segnali di ripresa.

Runjaic verso l'esonero, e domenica c'è il Milan...

L'avvio in campionatoè stato al di sotto delle aspettative, e questo lo sappiamo: dopo sei giornate dii bianconeri hanno raccolto appena quattro punti, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio ben 5 sconfitte, scivolando al 15esimo posto in classifica, un rendimento che ha aumentato la pressione sull'allenatore e sul gruppo.

I numeri raccontano un momento molto delicato: dopo il pareggio contro il Como, l'Udinese aveva conquistato una vittoria sul campo del Monza imponendosi per 3-2. Da quel momento in poi però, è iniziata una spirale negativa: le sconfitte contro Lazio, Inter, Cagliari, Torino e oggi Lecce, hanno portato 5 k.o consecutivi in campionato.

A preoccupare non è soltanto la mancanza di punti, ma anche la ripetizione di errori individuali e molte disattenzioni difensive. Secondo varie descrizioni, l'ipotesi dell'esonero sarebbe dunque da tenere in considerazione, con Paolo Zanetti come possibile sostituto.

Dopo la partita contro il Lecce, il calendario dell'Udinese prevede un altro appuntamento molto complicato: domenica 25 ottobre alle ore 20:45, bianconeri affronteranno il Milan di Amorim al Blue energy stadium, nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A.