Milan, Schira punge: "Camarda perde tempo". Il paragone con Cisse e il ruolo della Serie B

Nel Milan, ad esempio, sta giocando bene e con grande continuità Alphadjo Cisse, trequartista italiano classe 2006 che ha segnato già 5 gol in stagione con la maglia rossonera. Il giornalista Nicolò Schira ha parlato di questo tema. Ecco le sue parole riprese dal profilo Instagram di "352 Sport":

"Camarda sta perdendo tempo. Non parliamo neanche di Comotto che non è entrato con il Milan avanti 4-0 contro il Salisburgo. I giovani hanno bisogno di giocare. Cisse era del Verona che non lo riteneva pronto. È andato in Serie B al Catanzaro e ha fatto benissimo e adesso è pronto per la Serie A e sta facendo bene al Milan. Viva la Serie B è un campionato troppo snobbato. Favasuli, Liberali tanti ragazzi vengono dalla Serie B e su tanti si dorme. Non si pesca più in Serie B e si pensa solo a ragazzi sconosciuti all'estero. Doumbia viene dalla Serie B, Raimondo viene dalla Serie B".

Un pensiero chiaro quello del giornalista che esalta la Serie B come campionato che lancia talenti italiani interessanti, che spesso non vengono presi in considerazione dai club di Serie A.

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Il blitz di calciomercato per Cisse e la scelta di Amorim

Il Milan è stato molto bravo lo scorso gennaio a entrare nella trattativa tra Verona e PSV per Cisse, strappando il talento che stava giocando benissimo al Catanzaro. Alphadjo non è partito in prestito in estate per precisa scelta di Ruben Amorim che l'ha lanciato subito e ci sta contando alla grande, con Cisse che sta ripagando l'investimento.

Ora sorride anche il Milan visto che vale già molto di più degli 8,4 milioni di euro versati in inverno al Verona.

Il futuro di Camarda e Comotto: blindati fino al 2031

La gestione dei classe 2008: Da capire poi la gestione di Camarda e Comotto: i due talenti classe 2008 sono stati blindati dal club con un rinnovo fino al 2031 e sono rimasti in rosa a disposizione di Ruben Amorim.

Da capire poi la gestione di Camarda e Comotto: i due talenti classe 2008 sono stati blindati dal club con un rinnovo fino al 2031 e sono rimasti in rosa a disposizione di Ruben Amorim. La necessità di minutaggio: Dovranno trovare più spazio in stagione perché hanno bisogno di crescere e giocare con continuità.

Non ci sono dubbi sul futuro: l'allenatore rossonero e il Milan credono fortemente nei due talenti che fanno parte del progetto del Diavolo.