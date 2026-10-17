Pellegatti chiaro su Camarda: "Fa fatica sul lato fisico". Poi predica calma

Il Milan ha vinto contro il Salisburgo per 4-0: prima da titolare in stagione per Francesco Camarda che non è riuscito a trovare il gol, ma ha messo nel motore minuti importanti. Il giornalista Carlo Pellegatti ne parla così sul suo canale YouTube:

"Quello che è apparso è che Camarda fa fatica sul lato fisico. Ha provato a tenere dei palloni. È un giocatore serio che si applica e ama il Milan. Nel combattimento sul piano fisico fa fatica. Con il gioco del Milan serve anche la fisicità. Manca l'esplosività. Vediamo la prossima partita, ora deve lavorare per migliorare. Su Camarda bisogna avere pazienza, ma oggi dà l'impressione di faticare sul piano fisico".

L'analisi tecnica e lo sviluppo del classe 2008 rossonero

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Le statistiche di Camarda contro il Salisburgo: i dati Sofascore

Gol ed efficacia offensiva: 0 gol, 0 tiri totali (0 in porta), 0 assist, 0 passaggi chiave

0 gol, 0 tiri totali (0 in porta), 0 assist, 0 passaggi chiave Distribuzione e precisione: 7/9 passaggi precisi (78%) su 21 tocchi totali

7/9 passaggi precisi (78%) su 21 tocchi totali Dribbling e recuperi: 2 dribbling tentati (1 riuscito) e 1 pallone recuperato

2 dribbling tentati (1 riuscito) e 1 pallone recuperato Duelli a terra (vinti): 9 (2)

9 (2) Duelli aerei (vinti): 4 (3)

Il verdetto di Ruben Amorim: intelligenza tattica e ritmo di gioco

"Camarda ha una grande intelligenza tattica e sa leggere bene le situazioni di gioco. Deve crescere sul piano dell'esplosività, del passo e del ritmo. Ci stiamo spendendo molto su questo aspetto. Ha la tenuta per correre per tutti i novanta minuti. Stasera gli è mancato solo un pizzico di brillantezza, perché in area di rigore sa già perfettamente come muoversi".

Sicuramente Camarda deve lavorare ancora sul piano fisico e migliorare sotto questo punto di vista. Al momento non riesce ancora a fare reparto da solo e a tenere il pallone con le spalle alla porta. Deve ancora crescere e il Milan dovrà essere molto bravo a non mettergli pressione, ma a dargli lo spazio necessario per giocare con continuità.Ecco i suoi dati contro il Salisburgo dal sito Sofascore:Amorim è stato chiaro nel post partita nelle sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: