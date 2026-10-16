Milan, la "vittoria detoxing" a Salisburgo: Pellegatti esalta Cisse e promuove Amorim

Bellissima vittoria del Milan contro il Salisburgo: i rossoneri battono gli austriaci 4-0 trovando i primi tre punti dell'Europa League 2026-27. Una bella ripresa dopo il brutto debutto contro il Benfica (sconfitta per 2-0). Belle parole per il Diavolo arrivano anche dal giornalista Carlo Pellegatti nel suo commento su Instagram:

"Vittoria detoxing per il Milan, 4-0 con una grande prestazione di Cisse. È stato tutto facile per il Diavolo superiore al Salisburgo e lo ha dimostrato. Molto bene Jashari, bene Tomori ed eccellente Hutchinson. È una bella serata anche perché Amorim può ora contare su alternative importanti. È stato coraggioso con il turnover, il campo gli ha dato ragione. Questa sera è la serata di Cisse, tre gol in coppa. Ci siamo divertiti".

Per il Milan una vittoria fondamentale perché dà fiducia a tutto il gruppo dopo il pareggio non troppo brillante in casa del Sassuolo. Oltre ai singoli, come ha giustamente sottolineato Pellegatti per Amorim è una gara cruciale perché trova conferme da calciatori che hanno trovato poco spazio in questo inizio stagionale. Ora ha alternative in più in tutti i reparti e può ruotare più a cuor leggero.

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Il coraggio di Amorim e le nuove risorse del Milan per la stagione

Importante sottolineare ilche ha effettuato un turnover rischioso cambiando tanti interpreti rispetto a Reggio Emilia. Poi a parlare è il campo che ha premiato la scelta del portoghese con una grande prestazione di squadra di tutto il Milan.

Le nuove soluzioni tattiche consentiranno di gestire al meglio le forze:

Garantire più alternative a partire dalla sfida contro l'Atalanta

Permettere ai titolari di entrare in campo senza troppi minuti sulle gambe nelle rotazioni

Questo è un passaggio cruciale per il Milan se vorrà essere competitivo per tutta la stagione su tutti e tre gli obiettivi, ovvero Serie A, Europa League e Coppa Italia.