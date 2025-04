Udinese-Milan, 2° tempo senza capitano: regolamento violato, ma ...

Forse in pochi se ne saranno accorti, ma in Udinese-Milan i ragazzi di Sérgio Conceicao hanno giocato gran parte del secondo tempo senza un capitano. Come noto, infatti, Mike Maignanè stato costretto a lasciare il campo al 54' dopo aver subito un colpo alla testa nello scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez. Attimi di preoccupazione in campo, subito sventati dalla comunicazione dei dottori. Questi ultimi, infatti, hanno prontamente spiegato come il francese fosse cosciente nonostante la botta presa. In ogni caso quello che è scappato a molti è il fatto che, a quel punto, nessuno ha rilevato la fascia.