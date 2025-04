Udinese-Milan, Leao devastante! Altra risposta alle critiche. Con Theo…

Udinese-Milan 0-4, il Diavolo vola e ritrova una vittoria che mancava da troppo tempo. La strada per la Champions League sembra ormai compromessa, ma i rossoneri potranno lottare per l'Europa. Con la difesa a tre il Milan ha giocato una delle migliori partite della stagione. La mossa di Sergio Conceicao ha pagato grandi dividendi in attacco e in difesa. Chi ha brillato è stato Rafael Leao, autore di una super prestazione. Ecco le pagelle del portoghese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA