Milan, Maignan sta bene: fermo fino a martedì. Per il derby con l’Inter…

Il Milan gioca molto bene contro l'Udinese: vittoria per 4-0 contro i bianconeri e prestazione molto convincente dei rossoneri. Nel secondo tempo, sul punteggio di 2-0 per il Diavolo, Mike Maignan è uscito al limite dell'area di rigore scontrandosi contro Alex Jimenez. Entrambi i giocatori a terra con Maignan portato via in barella e poi tenuto in ospedale tutta la notte. Ecco come sta.