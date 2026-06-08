Il fulcro del suo messaggio, successivamente, si sposta sul vuoto di potere che si è creato dopo l'addio delle figure chiave in dirigenza: ad oggi, il Milan si ritrova senza allenatore, direttore sportivo e amministratore delegato:

L'affondo più pesante, però, Trevisani l'ha fatto in chiusura: ha attaccato la proprietà americana dicendo che il calcio non è come l'NBA o L'NHL. Il calcio ha dei tempi ben precisi che, ovviamente, vanno rispettati. Questo immobilismo, infatti, sta scatenando davvero tante critiche.