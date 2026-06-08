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Trevisani: “Una parola per commentare il momento del Milan? Follia”

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Intervenuto negli studi di Sportmediaset, il gironalista Trevisani ha voluto lanciare un duro attacco alla proprietà del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il clima in Casa Milan si fa sempre più teso e l'immobilismo societario inizia a far preoccupare tutti, tifosi e non. Intervenuto negli studi di Sportmediaset, il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha voluto commentare il caos rossonero senza mezzi termini:

Milan, Trevisani: "Il calcio non è l'NBA"

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Pe riassumere tutta l'attuale situazione del club rossonero, Trevisani non ha usato giri di parole, individuando nella mancata chiarezza vista e rivista, l'attuale problematica principale:

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"Una parola per commentare il momento del Milan? Follia. In questo momento è tutto talmente nebuloso, poco chiaro e rallentato che possiamo definire il momento del Milan solo folle."

Il fulcro del suo messaggio, successivamente, si sposta sul vuoto di potere che si è creato dopo l'addio delle figure chiave in dirigenza: ad oggi, il Milan si ritrova senza allenatore, direttore sportivo e amministratore delegato:

"L'allontamanento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri è avvenuto due settimane fa e non c'è chiarezza. La proprietà americana non capisce i tempi del calcio italiano e queto è un discorso che vale anche per la Roma che non riesce a definire il direttore sportivo. Non hanno capito che il calcio non è l'NBA o NHL, ma il calcio ha delle tempistiche che vanno rispettate e questa cosa agli americani direi che non risulta chiara"

L'affondo più pesante, però, Trevisani l'ha fatto in chiusura: ha attaccato la proprietà americana dicendo che il calcio non è come l'NBA o L'NHL. Il calcio ha dei tempi ben precisi che, ovviamente, vanno rispettati. Questo immobilismo, infatti, sta scatenando davvero tante critiche.

Mentre le altre big del campionato iniziano a programmare quella che sarà la prossima stagione, iniziando già a rinforzarsi, il Milan è ancora alla ricerca di un possibile allenatore che andrà a prendere l'eredità lasciata da Massimiliano Alegri.

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