Il Milan guarda al futuro e continua a seguire con molta attenzione i giovani talenti sparsi per tutta l'Europa. Tra i profili finiti sotto i riflettori della dirigenza rossonera c'è anche Nicoló Tresoldi, attaccante Italo-tedesco del Club Brugge protagonista di una stagione straordinaria. il club di via Aldo Rossi lo sta seguendo con moltissima attenzione, con l'obiettivo di provare a portarlo a Milano nella prossima estate.

Tresoldi ancora a segno, e il Milan sogna...

Un'operazione che avrebbe un significato molto particolare soprattutto per il giocatore: Tresoldi, infatti, è un grandissimo tifoso dele il suo legame con i colori rossoneri è ben noto e risale fin dai primi tempi della sua infanzia. Un dettaglio che potrebbe rendere ancora più suggestiva la possibilità di vestire un giorno la maglia della sua squadra del cuore.

L'attaccante sta vivendo una stagione d'assoluto protagonista con il Bruges: dopo la tripletta realizzata in Champions League contro l'Inter, Tresoldi ha continuato a lasciare il segno anche nelle successive partite. I numeri, infatti, raccontano in modo perfetto il suo momento: sono 14 le reti messe a segno in 16 presenze ufficiali tra campionato e Champions League, un rendimento molto importante per un attaccante della sua età.

Anche sul palcoscenico europeo, Tresoldi sta attirando particolare attenzione: sono già 5 le reti realizzate in Champions League, 3 nella serata contro l'Inter, una contro l'Aston Villa e un'altra nella sfida contro il PSV di questa sera. La sua valutazione, intanto continua a crescere: per prelevare il gioiellino dal Belgio, infatti, serviranno almeno 50 milioni.