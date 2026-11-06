Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la brutta battuta d'arresto contro il Ferencvaros, il Milan pensa a rimettersi in piedi, e punta gli occhi al mercato di gennaio, con Goncalo Inacio e Kaio Jorge nel mirino. Spazio, poi, alle ultime novità legate al possibile arrivo di Markus Krosche e alle notizie sulle prossima maglia.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . La prossima maglia

2. Occhi su Kaio Jorge

3. Le ultime su Krosche-Hardung

4. Il pallino Gonçalo Inácio

Ilsi prepara a salutareal termine della stagione 2027-2028 con una maglia dal design classico che richiama la tradizione: strisce verticali rossonere della stessa larghezza e colletto stile polo con bottonaio, proprio come la maglia del 2019. Secondo Footy Headlines, sarà un ritorno alla tradizione prima del passaggio ad Adidas, in programma a partire dalla stagione 28-29 con un accordo decennale da 500 milioni di euro, circa 50 a stagione.Ilcontinua a seguire, exora alla corte del, sul quale ci sarebbe anche l'interesse di. Il brasiliano ha realizzato 21 gol e 8 assist in circa 33 presenze nella stagione attuale. Valutato circa 25 milioni di euro, il brasiliano potrebbe costare anche di più. Il calciatore piace molto ad Amorim proprio perchè rappresenterebbe l'alternativa giusta aIlsi sa, avrebbe individuato inil nuovo responsabile dell'area sportiva rossonera: secondo l'esperto Matteo Moretto, il club rossonero ha deciso di versare un, con ufficialità prevista a gennaio.potrebbe iniziare a lavorare dietro le quinte già nei prossimi mesi e vorrebbe portare con se il suo stretto collaboratore,Ilconsidera prioritario l'acquisto di un difensore centrale a gennaio. Secondo il noto esperto di mercatodello Sporting Lisbona resa un obiettivo più che concreto. Il calciatore portoghese, molto apprezzato da Amorim, era già stato sondato in estate e potrebbe costare all'incirca 40 milioni di euro. Il Milan però non vuole farsi trovare impreparato e, in caso di un no, sta seguendo anche