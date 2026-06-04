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Milan, l’Arsenal chiama Leao. Goretzka, trattativa saltata? Il tassello Italianità
PianetaMilan Top News: dal futuro di Leao al blocco italianità dei rossoneri, le notizie migliori della giornata di oggi
Si prospettano delle settimane cariche di tensione a Casa Milan. Dopo le parole di Leao, alcune big della Premier hanno puntato il portoghese, ma non è tutto.Sono arrivati degli aggiornamenti sulla trattativa che porterebbe Goretzka a Milano: congelata del tutto?. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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