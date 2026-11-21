Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. La sessione invernale di mercato sta arrivando, e il Milan continua a studiare le strategie migliori per rinforzare la rosa di Ruben Amorim, pensando anche ai rinnovi. In quest'ottica, la prima priorità è il rinnovo di Adrien Rabiot. Spazio, però, anche al mercato estivo, con Cacciamani nel mirino e il post Modric che infiamma i tifosi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Novità su Rabiot

2. Doppia pista per il dopo Modric

3. Milan su Cacciamani?

4. Si complica Tresoldi?

Dopo i rinnovi diilpunta a blindare un giocatore davvero importante: stiamo parlando disecondo quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di oggi i dialoghi con l'entourage del calciatore francese, rappresentato dalla madre Veronique, procedono molto positivamente: il centrocampista vuole restare e il club valuta un'adeguamento dello stipendio per poi prolungare il contratto a lungo allontanando così le sirene di mercato estere.Ilguarda già all'estate, pensando di rinforzare il centrocampo in vista del possibile addio diTra i vari nomi sondati c'è anche quello digiocatore delloclasse 2001 con unaIl giocatore piace molto ai rossoneri per qualità e capacità di regia, però non è l'unica opzione: sullo sfondo resta anche il sogno che porta il nome diIl capitano delè in forte bilico e il rapporto conpotrebbe favorire un eventuale arrivo in rossonero.Ilinsieme asegue con molta attenzione il giovaneesterno classe 2007 delvalutato all'incircaIl calciatore sta trovando molto spazio ine si distingue per duttilità, dribbling e la capacità di giocare sia da esterno a tutta fascia sia da terzino sinistro. Caratteristiche che lo rendono un profilo molto interessante per il 3-5-2 disoprattutto in ottica futura.Ilpotrebbe inserirsi con molta forza nella corsa adopo il gravissimo opportuno di Harry Kane, che dovrà stare fermo ai box per almeno tre mesi. I bavaresi potrebbero anticipare già a gennaio l'investimento sull'attaccante delseguito precedentemente in prospettiva. Il club belga valuta il giocatore almenoe, l'estate scorsa, ha rifiutato cifre vicine ai 45 milioni. Tra le alternative dei bavaresi, però, figurano anche