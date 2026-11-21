Dal possibile arrivo di Cacciamani alle novità su Rabiot, passando per il post Modric e la pista Tresoldi: ecco le migliori notizie di oggi in chiave Milan
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Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. La sessione invernale di mercato sta arrivando, e il Milan continua a studiare le strategie migliori per rinforzare la rosa di Ruben Amorim, pensando anche ai rinnovi. In quest'ottica, la prima priorità è il rinnovo di Adrien Rabiot. Spazio, però, anche al mercato estivo, con Cacciamani nel mirino e il post Modric che infiamma i tifosi.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1. Novità su RabiotDopo i rinnovi di Pavlovic e Pulisic, il Milan punta a blindare un giocatore davvero importante: stiamo parlando di Adrien Rabiot. secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di oggi i dialoghi con l'entourage del calciatore francese, rappresentato dalla madre Veronique, procedono molto positivamente: il centrocampista vuole restare e il club valuta un'adeguamento dello stipendio per poi prolungare il contratto a lungo allontanando così le sirene di mercato estere.
2. Doppia pista per il dopo ModricIl Milan guarda già all'estate, pensando di rinforzare il centrocampo in vista del possibile addio di Luka Modrić. Tra i vari nomi sondati c'è anche quello di Angelo Stiller, giocatore dello Stoccarda classe 2001 con una clausola da 40 milioni di euro. Il giocatore piace molto ai rossoneri per qualità e capacità di regia, però non è l'unica opzione: sullo sfondo resta anche il sogno che porta il nome di Bruno Fernandes. Il capitano del Manchester United è in forte bilico e il rapporto con Rúben Amorim potrebbe favorire un eventuale arrivo in rossonero.
3. Milan su Cacciamani?Il Milan, insieme a Fiorentina e Napoli, segue con molta attenzione il giovane Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 del Torino valutato all'incirca 12 milioni di euro. Il calciatore sta trovando molto spazio in Serie A e si distingue per duttilità, dribbling e la capacità di giocare sia da esterno a tutta fascia sia da terzino sinistro. Caratteristiche che lo rendono un profilo molto interessante per il 3-5-2 di Rúben Amorim, soprattutto in ottica futura.
4. Si complica Tresoldi?Il Bayern Monaco potrebbe inserirsi con molta forza nella corsa a Nicolò Tresoldi dopo il gravissimo opportuno di Harry Kane, che dovrà stare fermo ai box per almeno tre mesi. I bavaresi potrebbero anticipare già a gennaio l'investimento sull'attaccante del Bruges, seguito precedentemente in prospettiva. Il club belga valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro e, l'estate scorsa, ha rifiutato cifre vicine ai 45 milioni. Tra le alternative dei bavaresi, però, figurano anche Ricardo Pepi e Igor Thiago.
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