Sandro Tonali trascina il Tottenham nel derby contro il Chelsea a Sydney: rete al debutto e vittoria per 2-1 nonostante il rosso a Danso

Matteo Chini
- Milano
Nuova partnership tra AC Milan e DHL

AC Milan e DHL, due eccellenze globali unite in una nuova partnership

Debutto da sogno per Sandro Tonali con la maglia del Tottenham. Nel match d’esordio con gli ‘Spurs’, l’ex centrocampista del Milan ha siglato la rete che ha aperto la vittoria per 2-1 nel derby amichevole contro il Chelsea, disputato davanti agli 80.363 spettatori dello 'Stadium Australia' di Sydney.

Tottenham-Chelsea: il resoconto del match

La squadra di Roberto De Zerbi è riuscita a vincere nonostante l'espulsione del difensore Kevin Danso a inizio ripresa. Il gol vittoria è arrivato allo scadere grazie a Richarlison. Nel Chelsea di Xabi Alonso ha trovato spazio il neoacquisto Marco Palestra, strappato all’Inter. I Blues si preparano ora alla prossima amichevole a Hong Kong contro la Juventus di Luciano Spalletti.
Sandro Tonali

La parentesi di Tonali al Milan

A San Siro, Tonali ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con il Milan, il giocatore ha collezionato 130 presenze, condite da 7 gol e 13 assist, vincendo da protagonista lo Scudetto del 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo al Newcastle a fronte di un'offerta da 60 milioni di euro. Una cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti