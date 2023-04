I terzini sinistri più preziosi sul mercato: Theo Hernandez sul podio | News

Chi sono i terzini sinistri più preziosi sul mercato in Europa? Il sito di 'Sky Sport' riporta un'analisi fatta dal noto portale 'Transfermarkt' che ha stilato una speciale classifica sui terzini sinistri più cari in circolazione. In questa speciale classifica è presente un calciatore del campionato di Serie A: si tratta di Theo Hernandez , calciatore in forza al Milan .

In decima posizione è presente il calciatore del Manchester United Luke Shaw, il quale ha 27 anni e viene valutato 35 milioni di euro. In nona posizione Gaya dal Valencia, anche lui 27enne e valutato 35 milioni di euro. Discorso uguale anche per Ferland Mendy del Real Madrid e per Ben Chilwell (26 anni) del Chelsea. Più prezioso Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal: il 26enne ucraino viene valutato 40 milioni di euro e occupa la quinta posizione in questa speciale classifica. Insieme a lui Marc Cucurella, difensore 24enne del Chelsea valutato anche lui 40 milioni di euro, mentre al quarto posto Robertson del Liverpool, 29enne valutato 48 milioni di euro.