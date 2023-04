Calciomercato Milan – Attacco, occhi in casa Lille: piace molto David

Jonathan David , classe 2000 , attaccante canadese del Lille , torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

David, che il Diavolo segue sin da quando faceva faville in Belgio , nella fila del Gent , ha segnato finora in stagione 21 gol e fornito 4 assist in 31 partite tra Ligue 1 francese e Coppa di Francia con la compagine allenata da Paulo Fonseca .

Il Milan, quindi, vorrebbe piazzare un altro colpo in casa Lille dopo quelli andati a segno per Rafael Leão (2019) e Mike Maignan (2021) e quelli tentati per Sven Botman e Renato Sanches (2022), poi, però, non concretizzatisi.