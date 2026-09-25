Un segnale forte e senza precedenti scuote i vertici del potere del calcio mondiale. Attraverso una nota congiunta, le principali leghe calcistiche, ovvero Serie A, Bundesliga, Premier League e la Liga, hanno chiesto una riforma profonda della FIFA. L'obiettivo, infatti, è rendere la gestione del calcio mondiale molto più trasparente, moderna e inclusiva.

Serie A, terremoto nella FIFA

Bisognerebbe creare un organismo permanente che rappresenterebbe le federazioni, le leghe, i club e i calciatori, sia femminili che maschili. L'obiettivo, infatti, è di porre fine alle decisioni unilaterali . Per delle decisioni sui calendari, riforme delle competizioni e gestione dei diritti, servirà un accordo con le parti interessate .

che rappresenterebbe le federazioni, le leghe, i club e i calciatori, sia femminili che maschili. L'obiettivo, infatti, è di . Per delle decisioni sui calendari, riforme delle competizioni e gestione dei diritti, . Stop alle riforme fatte senza una programmazione. La nota chiede che ogni proposta della FIFA sia preceduta da una serie di valutazioni rese pubbliche poi prima della votazione. L'impatto sulla salute dei calciatori e sull'interesse dei tifosi dovrà essere, quindi, analizzato e documentato in modo ufficiale.

sia rese pubbliche poi prima della votazione. L'impatto sulla salute dei calciatori e sull'interesse dei tifosi dovrà essere, quindi, analizzato e documentato in modo ufficiale. Uno dei punti più delicati, invece, è la separazione tra ruolo normativo e funzioni commerciali: il doppio ruolo della FIFA genera un conflitto di interessi. Le leghe, infatti, chiedono una separazione istituzionale.

Ma adesso cosa succede?

Al centro della nota fatta dalle leghe figurano tre pilastri fondamentali, pensati proprio per ridisegnare il futuro del calcio e riequilibrare i rapporti tra lail resto del movimento. All'interno della nota il primo punto focale riguarda la creazione di un organismo permanente.In vista delle prossime elezioni FIFA, le leghe chiedono a tutti i candidati di presentare dei programmi trasparenti e di organizzare, nei primi 100 giorni di mandato, un confronto guidato da una figura neutrale. Il messaggio finale, poi, è molto semplice: al calcio serve un organo forte , ma la forza vale solo se viene accompagnata a pari passo dal controllo, dal rispetto, ma soprattutto dalla condivisione delle varie responsabilità.