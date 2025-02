Ternana, ufficiale l’esonero di Abate: decisivi i contrasti sul mercato

Ignazio Abate non è più l’allenatore della Ternana. Come riportato da Nicolò Schira su X, il club umbro ha deciso di sollevarlo dall’incarico

Ignazio Abate non è più l’allenatore della Ternana. Come riportato da Nicolò Schira su X, il club umbro ha deciso di sollevarlo dall’incarico dopo alcune divergenze sulle strategie di mercato. L’ex tecnico della Primavera del Milan paga una serie di incomprensioni con la società, che hanno reso il rapporto sempre più complicato nelle ultime settimane.

Abate aveva espressamente richiesto rinforzi mirati per rafforzare la squadra, individuando profili precisi: un difensore tra Capellini (Benevento) e Venturi (Cosenza), l’esterno Dimarco (Juve Stabia) e la mezzala Pugliese (Turris). Tuttavia, la dirigenza ha seguito una linea differente, puntando su Fazzi (Lucchese) e Ciammaglichella (Torino), per poi chiudere il mercato con il colpo last-minute Brignola (Catanzaro), acquistato per sostituire il partente Donnarumma.