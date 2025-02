Tatarusanu compie gli anni: il ricordo indelebile della sua parata nel Derby

Arrivato come vice di Mike Maignan, il portiere rumeno ha vissuto un’esperienza in rossonero tra alti e bassi. Se da un lato ha dimostrato grande professionalità e impegno, dall’altro alcuni errori hanno alimentato i rimpianti dei tifosi. Tuttavia, non si può negare che Tatarusanu abbia sempre risposto presente quando chiamato in causa, rappresentando un esempio di serietà e dedizione.