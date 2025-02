Nella serata di mercoledì 12 febbraio , alle ore 21:00 , lo stadio 'De Kuip' di Rotterdam sarà teatro del match tra il Feyenoord di Brian Priske e il Milan di Sérgio Conceicao , valido per l'andata dai Play-Off della Champions League 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano da due successi consecutivi contro la Roma in Coppa Italia e l' Empoli in campionato, dopo il pareggio con l' Inter e vogliono portarsi subito in vantaggio per poi poter amministrare al ritorno.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una rivoluzione rispetto all'undici sceso in campo dal 1' contro l'Empoli. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan, inamovibile se sta bene fisicamente, mentre in difesa, sulle fasce, spazio all'ottimo Kyle Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. Al centro agiranno Strahinja Pavlovic, cresciuto in maniera sensibile, e Fikayo Tomori, dopo l'espulsione in campionato. In mezzo al campo ci sarà la coppia composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. In attacco Yunus Musah e Alex Jimenez si dovrebbero accomodare in panchina, mentre potremmo vedere Rafael Leao e Christian Pulisic ai lati di Joao Felix. Tutti a supporto di Santiago Gimenez.