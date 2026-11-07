La sosta per la Nations League si avvicina sempre di più e Murat Yakin, CT della Svizzera, chiama a se i suoi 28 uomini: presenti Jashari e Athekame
Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video
Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha diramato ufficialmente la lista dei 28 convocati per gli ultimi due impegni legati alla fase di Nations League, che vedranno la nazionale elvetica affrontare Slovenia e Scozia durante la sosta.
Milan, convocati 'due' rossoneriTra i vari nomi presenti nella lista dei convocati spiccano quelli di Ardon Jasahri e Zachary Athekame, entrambi di proprietà del Milan ma con una piccola differenza: Athekame è in prestito all'Olympique Lione. Il primo, invece, continua ad essere uno dei maggiori protagonisti nel Milan di Amorim.
Una convocazione molto importante per i due rossoneri, che potranno confrontarsi con il palcoscenico internazionale in un momento davvero delicato della stagione. La Nations League, inoltre, offrirà ai due giovani rossoneri la possibilità di collezionare altri minuti nelle gambe. Ecco, di seguito, l'elenco completo dei convocati:
Portieri:
- Silas Huber (FC Zürich),
- Marvin Keller (Young Boys),
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund),
- Yvon Mvogo (FC Lorient)
Difensori:
- Manuel Akanji (Inter),
- Zachary Athekame (Olympique Lione),
- Adrian Bajrami (SC Braga),
- Sascha Britschgi (Parma),
- Eray Cömert (Torino),
- Nico Elvedi (Leeds United),
- Miro Muheim (Hamburger SV),
- Ricardo Rodriguez (Torino)
Centrocampisti:
- Michel Aebischer (Union Berlin),
- Zeki Amdouni (Burnley),
- Samuel Ballet (Amedspor),
- Winsley Boteli (FC Sion),
- Breel Embolo (Atlanta United),
- Remo Freuler (Olympiacos Pireo),
- Cedric Itten (Werder Brema),
- Ardon Jashari (AC Milan),
- Johan Manzambi (Aston Villa)
Attaccanti:
- Dan Ndoye (Nottingham Forest),
- Fabian Rieder (FC Augusta),
- Alvyn Sanches (Young Boys),
- Djibril Sow (Genoa CFC),
- Ruben Vargas (Sevilla FC),
- Granit Xhaka (Sunderland),
- Denis Zakaria (AS Monaco
© RIPRODUZIONE RISERVATA