Supercoppa Italiana: confermato il format a quattro squadre, ma resta il nodo sede

Riad ha un accordo con la Serie A per organizzare due delle prossime quattro edizioni della competizione, ma può scegliere quali. Molto dipenderà dall’appeal delle squadre qualificate: a gennaio si è visto quanto il blasone dei club coinvolti influenzi l’interesse del pubblico saudita. Il Milan, al momento, rischia di restare fuori, mentre l’assenza della Juventus è quasi certa. Se i sauditi dovessero rinunciare, la Lega dovrà valutare alternative, con gli Stati Uniti che potrebbero rappresentare un’opzione, anche se finora non hanno mostrato un reale interesse. In assenza di offerte adeguate, non è escluso un ritorno alla formula tradizionale con gara secca in Italia.