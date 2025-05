Supercoppa Italiana, ancora l’Arabia Saudita: Milan ci sarà, Inter perplessa

Le possibili avversarie del Milan nella Supercoppa saranno Bologna (in quanto vincitrice del campionato, ndr), Napoli e l' Inter . Proprio i nerazzurri, secondo quanto riporta questa mattina Il Corriere della Sera, non avrebbero accolto con entusiasmo la conferma della sede saudita.

Il timore del club interista risiederebbe nel potenziale sovraccarico di impegni che una trasferta in Arabia Saudita potrebbe comportare, replicando le difficoltà incontrate nella stagione in corso dopo la precedente edizione del trofeo. La logistica e il dispendio di energie per una competizione concentrata in un periodo delicato della stagione sembrano destare preoccupazioni in casa nerazzurra.