Strasser, l’eroe di Allegri che oggi salva vite: dallo Scudetto all’impegno umanitario

Nonostante il Milan non sembri credere totalmente in lui, Strasser finisce in prima squadra e debutta in Champions League al posto di ringhio Gattuso. Il suo momento arriva il lontano 6 gennaio 2011: a Cagliari, subentrato ancora a Gattuso, all'85' realizza su assist di Antonio Cassano un gol che si rivelerà decisivo per lo Scudetto rossonero.