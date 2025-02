Stadio Milan e Inter: per San Siro un bando pubblico? Le ultime

In piede la proposta di indire un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio Giuseppe Meazza (San Siro). Ostacolo per Milan e Inter?

Emiliano Guadagnoli Redattore 16 febbraio - 11:45

Si discuterà nella giornata di domani (lunedì 17 febbraio 2025), in Consiglio comunale a Milano, la proposta di indire un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio Giuseppe Meazza (San Siro). Questo riporta 'Calcio e Finanza'. Un possibile nuovo intralcio per quanto riguarda i piani di Milan e Inter per il nuovo stadio dei due club. Come ricorda il sito, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, attende le mosse ufficiale dei due club.

Stadio San Siro, nuovo ostacolo per Milan e Inter? Possibile bando pubblico — Nel frattempo, si legge sul sito, si discuterà la proposta avanzata alla fine di gennaio e che porta le firme di sei consiglieri di maggioranza, proponendo la formulazione di un bando per la ristrutturazione dello stadio di San Siro. La delibera è stata firmata da Enrico Fedrighini del gruppo misto, dal consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, da quelli del Pd, Rosario Panataleo, Angelica Vasile, Alessandro Giungi e da Marco Fumagalli, del gruppo Beppe Sala sindaco.