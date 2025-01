Stadio San Siro: Sala conferma la presentazione del piano da parte di Inter e Milan

Confermate da Sala le recenti indiscrezioni riguardanti la volontà di Inter e Milan di presentare un’offerta per l’acquisto di San Siro

Come riferito da sportmediaset, dopo le recenti indiscrezioni riguardanti la volontà di Inter e Milan di presentare un’offerta per l’acquisto dello stadio San Siro e delle aree circostanti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato ufficialmente la notizia. Durante un evento pubblico, il primo cittadino ha annunciato che le due squadre dovranno presentare entro la fine di febbraio un piano economico-finanziario per l’acquisto dell’impianto e delle zone limitrofe, che dovrà rispondere alle osservazioni emerse dal dibattito pubblico e dalla delibera del consiglio comunale.