Simonelli (presidente Serie A): “Milan-Como in Australia? Attendiamo …”

Ezio Simonelli, presidente della Serie A, ha parlato dopo l'Assemblea di Lega della possibilità di far disputare Milan-Como in Australia
Ezio Simonelli - presidente della Serie A - ha parlato al termine dell'Assemblea di Lega. Tra i vari temi trattati, anche la possibilità di far disputare Milan-Como in Australia. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni, seguendo ciò che riferisce Sky Sport.

Milan-Como in Australia?

Da tempo si parla di questa possibilità. Milan-Como, in programma all'inizio di febbraio, non si potrà giocare a San Siro. Questo a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Vista la concomitanza degli impegni, alla Serie A è venuta l'idea di far disputare la partita all'estero al fine di esportare il brand e aumentare la visibilità del campionato italiano. La meta selezionata è l'Australia e, in particolare, la città di Perth. La notizia, però, non può ancora essere ufficiale. Il motivo lo ha spiegato Ezio Simonelli, presidente della Serie A.

Ecco cosa ha detto: "Milan-Como in Australia? Siamo in attesa dell'approvazione della Uefa che ci auguriamo arrivi presto. Io sono moderatamente positivo, nonostante qualche movimento contrario. La Uefa si pronuncerà entro l'11 o il 12 settembre". L'ufficialità, o meno, dovrebbe dunque arrivare a breve, tra circa 10 giorni.

