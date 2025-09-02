Simonelli (presidente Serie A): 'Milan-Como in Australia? Attendiamo ...'

Milan-Como in Australia?

Da tempo si parla di questa possibilità. Milan-Como, in programma all'inizio di febbraio, non si potrà giocare a San Siro. Questo a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Vista la concomitanza degli impegni, alla Serie A è venuta l'idea di far disputare la partita all'estero al fine di esportare il brand e aumentare la visibilità del campionato italiano. La meta selezionata è l'Australia e, in particolare, la città di Perth. La notizia, però, non può ancora essere ufficiale. Il motivo lo ha spiegato Ezio Simonelli, presidente della Serie A.