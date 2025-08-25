"È ancora una questione aperta e non decisa, devono arrivare delle autorizzazioni che non sono ancora arrivate. Perth è particolarmente lontana, ma l’Australia ha una base importante di tifosi del calcio italiano. Per noi è molto importante far vedere le nostre squadre all’estero per aumentare ricavi, visibilità e appeal. Immagino che non saranno tantissimi i tifosi che andranno a Perth, anche se Milan e Como organizzerebbero dei viaggi speciali. Sono cose che già altri sport fanno: l’NBA gioca spesso la prima partita in Europa, il Giro d’Italia parte frequentemente dall’estero. Un po’ di elasticità ci vuole. Credo proprio che il Milan rimborserà ai tifosi la quota parte dell’abbonamento. È vero che per questa prima giornata abbiamo adottato questa soluzione, ma d’inverno, con il freddo e il campo ghiacciato, non è così semplice. In più ci sono anche le coppe".