Milan-Como in Australia? Simonelli (Presidente Lega Serie A) fiducioso

Sul quotidiano generalista, si legge anche una sua dichiarazione circa i calciatori stranieri che militano nel campionato italiano: "Non conta il numero, ma se sono di qualità. Sono arrivati Modric, De Bruyne, David, Noa Lang, Baturina. Servono i campioni per vendere le partite all'estero: anche io vorrei i nuovi Totti o Del Piero ma non ci sono. Prima l'alto numero di stranieri nel nostro campionato veniva associato con i benefici fiscali del Decreto Crescita. Ora quel Decreto, che ha dato indubbi risultati positivi, non è più in vigore ma il numero di giocatori comprati all'estero è aumentato".