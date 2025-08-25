Tognazzi: 'Milan-Cremonese mi ha lacerato. Allegri bravissimo, ma ...'

Se è soddisfatto da Massimiliano Allegri: "Ma sì, è un bravissimo allenatore, anche se iniziare con una sconfitta in casa con una neopromossa non fa bene. Non mi ricordo nemmeno perché se ne andò, l’isteria collettiva intorno ai tecnici è costante, alla fine è una questione di soldi, quasi sempre spesi con incoscienza. Mi consolo con il cotechino... Meglio il tennis e Sinner, non siamo mai stati così forti".
Sul possibile arrivo di Vlahovic: "Non lo conosco bene, ma se segna lo accolgo volentieri. Il fatto che venga dalla Juve non mi interessa, ormai ci sono passaggi continui anche con l’Inter. Ecco, la rivalità cittadina la sento, è un campanilismo inevitabile che fa parte del gioco. È il bello del tifo".
