Tognazzi: 'Milan-Cremonese mi ha lacerato. Allegri bravissimo, ma ...'

Milan, Tognazzi: "Perdere così con la Cremonese fa male. Allegri e Vlahovic ..."

Su Milan-Cremonese: "Sarà che io sono monogamo, ma da milanista - anzi riverista, per me Rivera è stato l’unico vero numero 10 - sono lacerato. Abbiamo giocato meglio, meritavamo almeno il pareggio. La Cremonese ha fatto due grandi gol, quello di Bonazzoli è da cineteca, ma perdere la prima in casa così fa male. Diciamo che contro un altro avversario sarei ancora più arrabbiato, mi consolo con il cotechino di Cremona...".