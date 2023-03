Settore giovanile, i risultati del weekend: Under 17 femminile forza cinque

(fonte acmilan.com) - La Primavera femminile accede alla Finale della Viareggio Women's Cup proseguendo nella propria marcia inarrestabile. Battuto anche il Livorno, le ragazze di Mister Corti si avvicinano con convinzione ed entusiasmo all'ultimo atto della competizione, in programma lunedì 27 marzo alle 15.00 contro la Rappresentativa LND U19. Nel weekend andato in archivio, non è andata oltre il pari la formazione Under 17 di Lantignotti, frenata al PUMA House of Football dal Como, mentre l'Under 17 femminile ha superato l'ostacolo Sassuolo conservando il primato nel proprio raggruppamento della Fase Interregionale. Stesso piazzamento confermato anche dall'Under 15 femminile, vincitrice a domicilio del Brescia. Tra gli altri risultati del fine settimana del Settore Giovanile rossonero, spicca il 3-0 dell'Under 14 di Mister Merlo, che certifica il primo posto in graduatoria.