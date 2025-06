Settore Giovanile Milan, domenica di fuoco: 4 squadre in campo

Una domenica intensa e ricca di significato per il Settore Giovanile rossonero. Sono quattro le squadre impegnate, tutte in appuntamenti di grande prestigio. Spicca la partecipazione dell'Under 12 Femminile alla Final Four di Coverciano, ma occhi puntati anche sulle Semifinali Scudetto: impegno esterno per Under 15 maschile e femminile, rispettivamente al Viola Park contro la Fiorentina e a Reggio Emilia contro il Sassuolo; mentre l'Under 17 femminile completa un programma di altissimo livello al PUMA House of Football contro il Cesena.