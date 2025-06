Il Milan guarda al futuro. Bouaddi, un giovane talento perfetto per Allegri

Il Milan guarda in casa del Lille per il giovane talento Ayyoub Bouaddi. Un gioiello perfetto per il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Francesco Aliperta Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 15:02)

Neanche 18 anni ma già sulla lista di tanti top club. Ayyoub Bouaddi, giovane talento del Lille, ha stregato anche il Milan. Non è un mistero, infatti, che i rossoneri stiano seguendo con grande interesse la situazione del classe 2007, di proprietà del club francese ma con un contratto in scadenza a giugno 2027. Un centrocampista moderno, dinamico, capace di coprire tutto il campo. Bravissimo nell’uno contro uno, dotato di un ottimo dribbling, ma anche abile nel recuperare palloni e inserirsi in avanti. Insomma, il classico centrocampista “box to box” perfetto per Massimiliano Allegri.