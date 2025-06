Piovono conferme da più fronti sull'interesse del Milan per Victor Osimhen per questo calciomercato estivo: ci sono però due problemi

Tra i tanti nomi fatti per l'attacco del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, quello che inevitabilmente stuzzica maggiormente in tifosi è quello di Victor Osimhen. Quella che inizialmente sembrava una voce di corridoio, più da social che reale, si è trasformata in una vera e propria notizia, nonostante la difficoltà ad arrivare all'attaccante nigeriano. Il centravanti dovrebbe rientrare al Napoli, dopo il prestito al Galatasaray, ma è tutt'altro che sicuro di rimanere. E il Diavolo è considerato tra i club che hanno una flebile speranza di poterlo convincere ad accettare il progetto.