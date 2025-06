Il nome nuovo per l'attacco del Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è quello di Ciro Immobile. Il nome dell'attaccante del Besiktas è stato proposto per la prima volta nella mattinata di sabato 14 giugno dal 'Corriere dello Sport', che addirittura gli ha dedicato la prima pagina. Anche perché sulle sue tracce, come è stato specificato, ci sarebbe anche la Fiorentina. Il suo contratto con il club turco, dove comunque ha fatto bene, scadrà nel 2026, per cui allo stato attuale diventa appetibile come profilo, soprattutto se non dovesse essere acquisito per fare il titolare.